Покеттино: «Мне следует извиниться перед «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино извинился перед «МЮ» за излишнюю агрессию в исполнении его игроков.

«Я должен извиниться перед «Манчестер Юнайтед» от наших игроков. Мои ребята делали это не намеренно. Во время подготовки к сезону зачастую хочется проявить агрессию и показать страсть, но акцент нужно делать на физическую подготовку и уделять больше тактическим аспектам игры», – заявил Покеттино.