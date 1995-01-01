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    Покеттино: «Мне следует извиниться перед «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино извинился перед «МЮ» за излишнюю агрессию в исполнении его игроков.

    «Я должен извиниться перед «Манчестер Юнайтед» от наших игроков. Мои ребята делали это не намеренно. Во время подготовки к сезону зачастую хочется проявить агрессию и показать страсть, но акцент нужно делать на физическую подготовку и уделять больше тактическим аспектам игры», – заявил Покеттино.

    • Команда аргентинского специалиста проиграла «МЮ» со счетом 2:1 в рамках Международного кубка чемпионов.
    • Повреждение в ходе товарищеского матча получил защитник Эрик Байи.

    Источник: Reuters

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