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    «Эвертон» планирует в 2023 году переехать на новый стадион. Клуб представил проект

    «Эвертон» представил проект своего нового стадиона.

    Планируемая вместимость арены – 52 тысячи мест с возможностью увеличения до 62-х.

    Старт строительных работ намечен на 2020 год, а переезд на 2023-й.

    • Арена будет возведена на северной стороне Лондона.
    • Действующий домашний стадион «Эвертона» «Гудисон Парк» снесут, а на освободившейся территории построят жилой комплекс.

    Источник: Официальный сайт «Эвертона»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +762

      acor94 20 минут назад

      СРОЧНАЯ НОВОСТЬ

      по сообщению от авторитетного мирового издания "le bombardire", футбольный клуб Эвертон, сенсационно переезжает из Ливерпуля в Лондон в 2023 году. Сомневаться правдивости вышесказонного не приходится, ведь "le bombardire" имеет только свежие и реальные данные, что подтверждалось успешной работой на протяжении последних четырех лет.

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      Рейтинг: +762

      acor94 24 минуты назад

      "Арена будет возведена на северной стороне Лондона."

      это что же выходит, мы лишаемся ливерпульского дерби?((
      Лондон не резиновый.
      может тогда и питерский зенит в москву переедет?) лужники нам по зубам))

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