«Эвертон» представил проект своего нового стадиона.

Планируемая вместимость арены – 52 тысячи мест с возможностью увеличения до 62-х.

Старт строительных работ намечен на 2020 год, а переезд на 2023-й.

Арена будет возведена на северной стороне Лондона.

Действующий домашний стадион «Эвертона» «Гудисон Парк» снесут, а на освободившейся территории построят жилой комплекс.