СРОЧНАЯ НОВОСТЬ
по сообщению от авторитетного мирового издания "le bombardire", футбольный клуб Эвертон, сенсационно переезжает из Ливерпуля в Лондон в 2023 году. Сомневаться правдивости вышесказонного не приходится, ведь "le bombardire" имеет только свежие и реальные данные, что подтверждалось успешной работой на протяжении последних четырех лет.
«Эвертон» представил проект своего нового стадиона.
Планируемая вместимость арены – 52 тысячи мест с возможностью увеличения до 62-х.
Старт строительных работ намечен на 2020 год, а переезд на 2023-й.
- Арена будет возведена на северной стороне Лондона.
- Действующий домашний стадион «Эвертона» «Гудисон Парк» снесут, а на освободившейся территории построят жилой комплекс.
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— Everton (@Everton) July 25, 2019