Президент «Нефтчи»: «Поздравляю всех с первой победой азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами»

дома ни самовар,ни пряник не помог,печалька,однако...
Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (1:0) в первом матче квалификации Лиги Европы.
– Со времени независимости это первая победа азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами. С этим событием всех поздравляю. Но я считаю, что мы выиграли только битву, а не войну.
– Перед игрой какой прогноз был у вас?
– Если честно, то на ничью ставил. Хороший результат был бы, но, как видите, добились большего. Эта победа не что-то экстраординарное. У нас сильная команда.
– «Нефтчи» столкнулся с проблемами в дороге и должен был быть уставшим. Вы ожидали такой игры?
– Команда своей игрой показала свой профессионализм. Несмотря ни на что, они сыграли хорошо. Технические проблемы вполне могут быть, а АЗАЛ серьезно подошел к своему делу и не стал рисковать, отправляя проблемный самолет в путь.
– «Нефтчи» в этом евросезоне – единственный азербайджанский клуб, не пропустивший ни одного мяча...
– И одержал все три победы.
– Насколько решили исход пары?
– На 50%.
– Команда зарабатывает с каждой победой. Будет оживление на трансферном – рынке?
– У нас был сложный период. Сейчас все траты сбалансированы, чтобы долгов не было. Чтобы не было проблем с выплатами. Если пройдем и этот этап, то финансовых возможностей будет больше.
- В четырех своих матчах против российских команд «Нефтчи» не побеждал – 0:0 и 0:2 против ЦСКА, дважды по 0:1 против «Рубина».
- Ответный матч состоится 1 августа в 20:00 по московскому времени.
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