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    Президент «Нефтчи»: «Поздравляю всех с первой победой азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами»

    Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (1:0) в первом матче квалификации Лиги Европы.

    – Со времени независимости это первая победа азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами. С этим событием всех поздравляю. Но я считаю, что мы выиграли только битву, а не войну.

    – Перед игрой какой прогноз был у вас?

    – Если честно, то на ничью ставил. Хороший результат был бы, но, как видите, добились большего. Эта победа не что-то экстраординарное. У нас сильная команда.

    – «Нефтчи» столкнулся с проблемами в дороге и должен был быть уставшим. Вы ожидали такой игры?

    – Команда своей игрой показала свой профессионализм. Несмотря ни на что, они сыграли хорошо. Технические проблемы вполне могут быть, а АЗАЛ серьезно подошел к своему делу и не стал рисковать, отправляя проблемный самолет в путь.

    – «Нефтчи» в этом евросезоне – единственный азербайджанский клуб, не пропустивший ни одного мяча...

    – И одержал все три победы.

    – Насколько решили исход пары?

    – На 50%.

    – Команда зарабатывает с каждой победой. Будет оживление на трансферном – рынке?

    – У нас был сложный период. Сейчас все траты сбалансированы, чтобы долгов не было. Чтобы не было проблем с выплатами. Если пройдем и этот этап, то финансовых возможностей будет больше.

    • В четырех своих матчах против российских команд «Нефтчи» не побеждал – 0:0 и 0:2 против ЦСКА, дважды по 0:1 против «Рубина».
    • Ответный матч состоится 1 августа в 20:00 по московскому времени.

    Тульский «Арсенал» провалил исторический матч. Поражение от 274-й команды рейтинга УЕФА

    Источник: Azerisport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1452

      koli4ka 17 минут назад

      дома ни самовар,ни пряник не помог,печалька,однако...

      0
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      Рейтинг: +814

      Жёлто-синий 36 минут назад

      Осталось только чтоб сам президент Азербайджана поздравил с этим великим достежением

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1806

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ну так даже Спартак не лажал, а перед глазами игра Сибири с ПСВ и 1-0 дома.... а тут позор

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