Себальос: «Ключевым моментом в моем переходе в «Арсенал» стал Эмери»

Новичок «Арсенала» Даниэль Себальос прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

«Горд, что смогу носить эту футболку. Я присоединяюсь к команде с богатой историей. Это шаг вперeд в моей карьере.

Ключевым моментом в моeм переходе стал тренер. Унаи Эмери хорошо знаком с моей игрой.

Я с нетерпением жду возможности начать работу со своими новыми партнeрами и как можно быстрее освоиться в команде. Очень рад, что смогу помочь «Арсеналу» в достижении целей», – сказал испанский хавбек.