Себальос: «Ключевым моментом в моем переходе в «Арсенал» стал Эмери»

Новичок «Арсенала» Даниэль Себальос прокомментировал свой переход в лондонский клуб.
«Горд, что смогу носить эту футболку. Я присоединяюсь к команде с богатой историей. Это шаг вперeд в моей карьере.
Ключевым моментом в моeм переходе стал тренер. Унаи Эмери хорошо знаком с моей игрой.
Я с нетерпением жду возможности начать работу со своими новыми партнeрами и как можно быстрее освоиться в команде. Очень рад, что смогу помочь «Арсеналу» в достижении целей», – сказал испанский хавбек.
- «Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала» до лета 2020 года.
- В прошлом сезоне игрок провел за мадридскую команду 34 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.