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    Себальос: «Ключевым моментом в моем переходе в «Арсенал» стал Эмери»

    Новичок «Арсенала» Даниэль Себальос прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

    «Горд, что смогу носить эту футболку. Я присоединяюсь к команде с богатой историей. Это шаг вперeд в моей карьере.

    Ключевым моментом в моeм переходе стал тренер. Унаи Эмери хорошо знаком с моей игрой.

    Я с нетерпением жду возможности начать работу со своими новыми партнeрами и как можно быстрее освоиться в команде. Очень рад, что смогу помочь «Арсеналу» в достижении целей», – сказал испанский хавбек.

    • «Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала» до лета 2020 года.
    • В прошлом сезоне игрок провел за мадридскую команду 34 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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