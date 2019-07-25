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    Черевченко – о поражении от «Нефтчи»: «Соперник каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом»

    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итоги первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» (0:1).

    «Много что не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязали с первых минут. Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, ударов не было. А как без этого забить? «Нефтчи» здорово сыграл, сидел на пятках у наших игроков.

    Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что «перегорели», я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Хочу поблагодарить болельщиков – поддержка была сумасшедшая, хоть мы их и не порадовали!

    «Нефтчи» каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом. В первом тайме мы минут пять не могли выйти со своей половины, сказалось давление соперника. Мне эта игра напомнила первый тайм с «Динамо». Мы готовились, просматривали игры соперника, но не сложилось», сказал Черевченко.

    Ответный матч между «Арсеналом» и «Нефтчи» пройдет 1 августа в Баку.

    Источник: Sport24

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    25.07.2019 23:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3472

      SPACE TRUCKIN 39 минут назад

      детский лепет...

      -1
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      Рейтинг: +1312

      VGreen > SPACE TRUCKIN 8 минут назад

      вроде наоборот как раз всё по делу

      0
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      Рейтинг: +7025

      KLIM777 1 час назад

      у вас каждый год соперники в чемпионате, которые играют в еврокубках. В домашнем матче без горящих глаз играли. Шансов практически нет

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