Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Роналду поддержал Асенсио, порвавшего крестообразные связки

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил со словами поддержки в адрес полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

    В матче международного кубка чемпионов против «Арсенала» испанец получил разрыв передней крестообразной связки.

    «Побольше сил тебе, друг. Скорейшего выздоровления», – написал португалец в инстаграме под совместным фото с Асенсио.

    • Футболисты вместе выступали за мадридский клуб с 2016-го по 2018 год.
    • В сезоне-2018/19 Асенсио провел за «Реал» 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru