Роналду поддержал Асенсио, порвавшего крестообразные связки

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил со словами поддержки в адрес полузащитника «Реала» Марко Асенсио.
В матче международного кубка чемпионов против «Арсенала» испанец получил разрыв передней крестообразной связки.
«Побольше сил тебе, друг. Скорейшего выздоровления», – написал португалец в инстаграме под совместным фото с Асенсио.
- Футболисты вместе выступали за мадридский клуб с 2016-го по 2018 год.
- В сезоне-2018/19 Асенсио провел за «Реал» 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.