Роналду поддержал Асенсио, порвавшего крестообразные связки

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил со словами поддержки в адрес полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

В матче международного кубка чемпионов против «Арсенала» испанец получил разрыв передней крестообразной связки.

«Побольше сил тебе, друг. Скорейшего выздоровления», – написал португалец в инстаграме под совместным фото с Асенсио.