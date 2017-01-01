Семак: «Футболисты в плане еды как дети. Сейчас подыскиваем в «Зенит» диетолога»

21 июля около Гизских пирамид, вблизи Каира, французская армия снова встретилась с противником. Войска Мурада и Ибрагима занимали позицию, правым флангом примыкавшую к Нилу, а левым — к пирамидам. Правое её крыло состояло из 20 тысяч янычар, причём в укреплениях было расположено 40 орудий; в центре и на левом фланге находился 12-тысячный кавалерийский корпус мамелюков, шейхов и знатных египтян, из которых каждый имел 3-4 пехотинца для услуг, составлявших всего около 50 тысяч. Левее мамелюков стояли 9 тысяч арабов-бедуинов. На Ниле было около 300 судов. На правом берегу реки собралось все население Каира наблюдать поражение неверных.
Бонапарт, объезжая войска, обратился к ним с исторической фразой: «Солдаты, сорок веков величия смотрят на вас с высоты этих пирамид». Французская армия, выступившая 21 июля в 2 часа утра, после 7-часового перехода атаковала противника. Мамелюки потерпели полное поражение. Раненый Мурад-бей только с 3 тысячами мамелюков бежал в верхний Египет, а Ибрагим с 1200 человек через Каир направился в Сирию, захватив египетского пашу Абу-бекра. Арабы рассеялись по пустыне. Французы потеряли не более 300 человек.
Для наблюдения за Мурад-беем был выслан Дезе с дивизией, которому поручено было принудить того к миру. Ибрагим-бей, удалившийся в Белбейс, поджидал там возвращения Меккскаго каравана, чтобы, усилившись, произвести совместно с Мурадом нападение на французов. Бонапарт 25 июля вступил в Каир и занялся организацией управления страны, приняв меры к успокоению жителей. Сознавая опасность близости войск Ибрагим-бея, Бонапарт выдвинул бригаду Леклерка по дороге на Белбейс. 2 августа её атаковали у Эль-Канка 400 мамелюков и арабов, которые, однако, были отбиты.
Генерал Бонапарт в Каире
7 августа, возложив управление Каиром на Дезе, Бонапарт двинулся с дивизиями Ланна и Дюга к Белбейсу. 9 августа Ибрагим-бей отошёл к Салагие (Салехие). 10 августа здесь произошло кавалерийское дело французского авангарда из 300 кавалеристов с арьергардом из тысячи мамлюков, прикрывавшим отступление Ибрагим-бея к границе Сирии. Оставив Ренье у Салагие, с приказанием укрепить этот пункт, а Дюга — у Мансуры, Бонапарт с остальными войсками отправился в Каир. По дороге им было получено известие об уничтожении 1 августа на Абукирском рейде французского флота. Нельсон, получив 24 июня достоверные сведения о назначении французской эскадры, поспешил вторично к Александрии и на открытом рейде под Абукирским берегом нанёс ей поражение. Это поражение, лишив французскую Египетскую армию связи с Францией, предоставило её собственным силам. Колебавшаяся до этого времени Турция объявила 1 сентября Франции войну.
Тем не менее, Бонапарт с ещё большей энергией принялся за упрочение своего положения в Египте. Против Мурад-бея, державшегося в Верхнем Египте, был послан Дезе, который нанёс ему поражение 7 октября при Седимане и утвердился в этой части Египта. Для водворения порядка и уничтожения арабских скопищ в Нижнем Египте был предпринят ряд экспедиций. Одновременно с этим работали научные экспедиции. Управление Египтом было организовано на началах законности, в которой так нуждалась страна, изнывавшая под гнётом произвола. Все эти меры привлекли население на сторону французов, тем более, что Бонапарт объявил себя защитником верноподданных султана и врагом мамелюков.
Но все же после объявления Турцией войны в Каире вспыхнуло восстание, продолжавшееся с 21 по 23 октября. Генерал Дюпюи и несколько сот французов были убиты арабами. Бонапарт, бывший в Гизе, принял решительные меры для подавления мятежа, причём во время усмирения было истреблено до 5 тысяч бунтовщиков. Когда наступило успокоение, Бонапарт занялся приготовлением к походу в Сирию, откуда угрожало вторжение турецких войск.
К этому времени относится формирование им полка, посаженного на верблюдов, для действий в пустыне против арабской конницы. Один верблюд нёс двух людей с полным вооружением, снаряжением и продовольствием на несколько дней и мог делать до 25 миль в сутки.
Поход в Сирию[править | править код]
Турция, заключив союз с Англией, приступила к формированию в Анатолии армии, которая с войсками Триполитанского, Дамаского и Сен-Жан д’Акрского пашей должен был наступать в Египет через Суэцкий перешеек. Одновременно с этим предполагалось высадить при устье Нила десантную армию. Мурад-бей должен был начать наступление в Верхнем Египте. Сен-Жан д’Акрский паша Джезар, захватив Тазу и Яффу в начале января 1799 года, выдвинул свой авангард к форту Эль-Ариш, ключу Египта со стороны Сирии.
Бонапарт решил идти в Сирию с 4 пехотными дивизиями (Клебера, Ренье, Бона, Ланна) и 1 кавалерийской дивизией (Мюрата), всего 13 тысяч человек. Два осадных парка, из 8 орудий и 4 мортир каждый, было поручено адмиралу Перре доставить в Яффу из Александрии и Дамиетты с эскадрой из 3 уцелевших фрегатов. Вьючный обоз в 3 тысячи верблюдов нёс 15-дневный запас продовольствия и 3-дневный запас воды; 3 тысячи ослов — багаж пехоты по 5 килограмм на человека, Дезе, который остался в Верхнем Египте, было поручено сдерживать мамелюков. Управление Каиром было возложено на генерала Дюга; Мену управлял Розеттой. В Александрию был назначен Мармон. Всего в Верхнем Египте оставалось около 6500 человек, а в Нижнем — 10 тысяч человек.
Дивизии Клебера и Ренье 9 февраля прибыли к Эль-Аришу и, в ожидании остальных войск, обложили его. 19 февраля, когда подошла вся армия, форт после небольшой канонады сдался. Отсюда французы двинулись к Газе, куда прибыли 26 февраля после тяжёлого перехода через пустыню. 3 марта подошли к укреплениям Яффе. 7 марта дивизии Ланна и Бона, сделав брешь в городской стене, после упорного штурма овладели городом, захватив 40 полевых и 20 крепостных орудий. 14 марта армия, в которой уже обнаружились признаки чумы, двинулась далее.
Л. Конье, А. Ф. Э. Филиппото «Сражение у горы Табор 16 апреля 1799 года» (1837 год)
19 марта французы подошли к Акре и начали осаду города, под руководством генерала Каффарелли. Между тем, к Акре приближалась 25-тысячная турецкая армия Дамасского паши Абдаллы. Против неё была выдвинута дивизия Клебера. Обнаружившееся превосходство турецких сил заставило Бонапарта лично выйти им навстречу с большей частью осадного корпуса, оставив перед Акрой дивизии Ренье и Ланна. 16 апреля у горы Фавора произошло сражение, в котором турки были разбиты и бежали к Дамаску, потеряв до 5 тысяч человек и весь лагерь.
Между тем, осада Акры шла неудачно. Приближался период времени, когда десант на берег Египта становился возможен, и Бонапарт принял решение возвратиться в Египет. 21 мая, сняв осаду Акры, армия двинулась в обратный путь. Главная цель Сирийского похода (уничтожение турецкой армии) была достигнута, и со стороны Сирии пока ничто не угрожало Египту.
Операции в Египте[править | править код]
Возвращение армии из Сирии сопровождалось полным опустошением края, чтобы затруднить для турок вторжение в Египет с этой стороны. 2 июня армия достигла Эль-Ариша, 7 июня — Салагие, откуда дивизия Клебера была направлена в Дамиетту, а остальные войска — в Каир.
Бонапарт, прибывший в Каир 14 июля, было торжественно встречен. Здесь он снова проявил кипучую деятельность: ему удалось привлечь на свою сторону магометанское духовенство, которое объявило его «любимцем великого пророка». Во все время Сирийской экспедиции в Нижнем Египте было спокойно, за исключением 2 вспышек, быстро подавленных. В Верхнем Египте в январе 1799 года Мурад-бей сделал попытку перейти в наступление, но 23 января при Саманхуде был разбит генералом Дезе и бежал в Нубию. Но спокойствие не восстановилось; оставшиеся беи, с Гассаном во главе, продолжали на правом берегу Нила собирать войска и средства для борьбы против французов и даже захватили часть французских транспортов. Только ко времени возвращения Бонапарта в Каир Верхний Египет был от них очищен.
Между тем, Турция готовила армию, которая, под командованием верховного визиря, предназначалась для высадки в Нижнем Египте. Корпус (18 тысяч человек) Саида Мустафы-паши, составлявший авангард, должен был после высадки собрать мамелюков и всех недовольных владычеством французов в Египте. Имея сведения об этом плане, Бонапарт, возложив на Клебера оборону побережья Средиземного моря, на Ренье — наблюдение за Сирией, на Дезе — за Верхним Египтом, рассчитывал остальные войска сосредоточить в Каире. Мамелюки снова стали собираться в отряды под предводительством Осман-бея и Мурада. Первый имел в виду соединиться с Ибрагим-беем, а второй намеревался двинуться к Наторским озёрам.
Узнав об этом в июне, Бонапарт выслал против Осман-бея отряд Лагранжа, который и разбил его в оазисе Сабабиат, вынудив бежать в пустыню. Бонапарт двинулся из Каира, чтобы отрезать путь отступления Мураду, но последний благополучно отступил в Верхний Египет. Между тем, 11 июля турецкий флот прибыл на Абукирский рейд, 14 июля турки произвели высадку на Абукирском полуострове и 17 июля овладели фортом.
По получении известия о прибытии турецкого флота Бонапарт отправился в Романие, приказав туда двинуться Ланну, Рампону и половине кавалерии отряда Дезе. Дивизии Клебера указано сосредоточиться к Розетте. Дезе, выделившему отряд для преследования Мурада и снабдившему продовольствием форты Кёне и Кессейр, поручено вместе с Дюга охранять спокойствие внутри Египта. Ренье должен был охранять сирийскую границу. 20 июля французские войска (6 тысяч) собрались в Романие, а 23 июля они были уже в окрестностях Александрии.
Битва при Абукире 25 июля 1799 года
25 июля Бонапарт атаковал при Абукире остававшегося до того в бездействии Мустафу. Сражение завершилось 26 июля, после взятия Абукирского форта, полным разгромом турецкой армии, потерявшей 11 тысяч убитыми, ранеными и пленным. Турецкий флот вернулся в Константинополь, а перед Алекса
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о необходимости здорового питания для футболистов и сообщил, что клуб ведет поиски диетолога.
– Строго ли вы следите за режимом питания игроков, сна и отдыха? Приходится ли ходить за ними, как за детьми?
– Хочется все-таки верить в их профессионализм. Поэтому нет, не ходим, не контролируем. Пытаемся донести что-то, что в первую очередь важно самим игрокам. Все упирается в ответственность каждого игрока, потому что это его работа, и он должен за нее отвечать. Думаю, каких-то серьезных проблем нет.
По сути, просто нужно знать, когда, где и с кем можно немного выпить или нельзя. В принципе, все футболисты – взрослые люди и понимают, что есть работа, а есть отдых. Конечно, на отдыхе могут себе позволить в зависимости от предпочтений то или иное. Но опять же, нужно всегда держаться в неких рамках, потому что, кроме всего прочего, они публичные люди, которые должны вести себя правильно на публике и в обществе.
– В «Зените» есть кто-то, кто придерживается вегетарианства, или все-таки профессиональным спортсменам сложно подобрать себе питание на основе растительных компонентов?
– Думаю, это возможно, но нужно отталкиваться от здравого смысла, от того, что, как и сколько можно. Это не так сложно. Мы живем в век современных технологий, каждый может сдать анализы на совместимость с продуктами: с чем можно жить, с чем нельзя, кому что можно или нет.
Что касается футболистов, то они иногда как дети. Как у нас младшая дочка, когда видит что-то вкусненькое, но не вегетарианское, она говорит: «Можно я сегодня съем вот это?». А в остальное время полностью придерживается вегетарианства. То же самое футболисты. Кто-то может поститься, например.
Как раз сейчас подыскиваем в штат диетолога, у которого есть и спортивная специализация. Будет отдельный человек, который проведет индивидуальные обследования и постарается донести до каждого игрока, что кому можно и зачем это нужно, чтобы спортсмены переходили на более здоровое питание.