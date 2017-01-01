Семак: «Футболисты в плане еды как дети. Сейчас подыскиваем в «Зенит» диетолога»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о необходимости здорового питания для футболистов и сообщил, что клуб ведет поиски диетолога.

– Строго ли вы следите за режимом питания игроков, сна и отдыха? Приходится ли ходить за ними, как за детьми?

– Хочется все-таки верить в их профессионализм. Поэтому нет, не ходим, не контролируем. Пытаемся донести что-то, что в первую очередь важно самим игрокам. Все упирается в ответственность каждого игрока, потому что это его работа, и он должен за нее отвечать. Думаю, каких-то серьезных проблем нет.

По сути, просто нужно знать, когда, где и с кем можно немного выпить или нельзя. В принципе, все футболисты – взрослые люди и понимают, что есть работа, а есть отдых. Конечно, на отдыхе могут себе позволить в зависимости от предпочтений то или иное. Но опять же, нужно всегда держаться в неких рамках, потому что, кроме всего прочего, они публичные люди, которые должны вести себя правильно на публике и в обществе.

– В «Зените» есть кто-то, кто придерживается вегетарианства, или все-таки профессиональным спортсменам сложно подобрать себе питание на основе растительных компонентов?

– Думаю, это возможно, но нужно отталкиваться от здравого смысла, от того, что, как и сколько можно. Это не так сложно. Мы живем в век современных технологий, каждый может сдать анализы на совместимость с продуктами: с чем можно жить, с чем нельзя, кому что можно или нет.

Что касается футболистов, то они иногда как дети. Как у нас младшая дочка, когда видит что-то вкусненькое, но не вегетарианское, она говорит: «Можно я сегодня съем вот это?». А в остальное время полностью придерживается вегетарианства. То же самое футболисты. Кто-то может поститься, например.

Как раз сейчас подыскиваем в штат диетолога, у которого есть и спортивная специализация. Будет отдельный человек, который проведет индивидуальные обследования и постарается донести до каждого игрока, что кому можно и зачем это нужно, чтобы спортсмены переходили на более здоровое питание.