Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Себальос перешел из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды

    «Арсенал» объявил о переходе из «Реала» полузащитника Даниэля Себальоса.

    Лондонцы арендовали футболиста сроком на один год.

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за мадридский клуб 34 матча, забил три года и сделал две результативные передачи.
    • Соглашение испанца с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.
    • Мадридцы приобрели Себальоса у «Бетиса» летом 2017 года за 16,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:13
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4094

      hevbn 28 1 час назад

      Очень хороший вариант для Арсенала им нужен был игрок такого плана особенно после ухода Рэмзи, а тут ещё и более молодой и не менее талантливый игрок, чем Арон и будем надеяться что менее склонен к травмам ,жаль что только в аренду , но если команда с его помощью сможет попасть в ЛЧ то думаю смогут выкупить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3016

      dinar7777dinar 1 час назад

      и зачем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8157

      DeStar 1 час назад

      Нууу так себе решение, когда в команде с 10-ок игроков атакующих, на 3 позиции, где 2 явно закреплено уже за азаром и бензема, они отдают полузащитника. А пофиг что у реала остались только уже старенький модрич, проваливший( больше всех из ПЗ) прошлый сезон кроос и каземиро с иско? 4 человека? или они собираются вальверде в основу пихать? уже бы хоть хамеса оставили.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru