Очень хороший вариант для Арсенала им нужен был игрок такого плана особенно после ухода Рэмзи, а тут ещё и более молодой и не менее талантливый игрок, чем Арон и будем надеяться что менее склонен к травмам ,жаль что только в аренду , но если команда с его помощью сможет попасть в ЛЧ то думаю смогут выкупить.
«Арсенал» объявил о переходе из «Реала» полузащитника Даниэля Себальоса.
Лондонцы арендовали футболиста сроком на один год.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за мадридский клуб 34 матча, забил три года и сделал две результативные передачи.
- Соглашение испанца с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.
- Мадридцы приобрели Себальоса у «Бетиса» летом 2017 года за 16,5 миллиона евро.
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— Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019