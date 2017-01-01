Игра «Ростова» и «Спартака» – самая посещаемая во 2-м туре РПЛ

Ростов молодцы, Спартак - в пердив.
Матч между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2) стал самым посещаемым во втором туре РПЛ.
На игре на стадион «Ростов Арена» присутствовали 35 тысяч 865 зрителей.
«Друзья, мы снова лучшие! Спасибо за вашу поддержку!» – говорится в сообщении ростовчан в твиттере.
- Голами у «Ростова» отметились полузащитники Хорен Байрамян и Александр Зуев, за москвичей забили нападающий Луис Адриано с пенальти и защитник Георгий Джикия.
- После двух туров обе команды имеют в активе по четыре очка.