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    Клопп: «Коутиньо? Его трансфер будет стоить больших, больших денег. В этом году это не для «Ливерпуля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение по поводу возможного возвращению в команду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    «В целом, Филиппе Коутиньо поможет любой команде в мире, это по-прежнему 100%. Дело не в этом. Мне нравится Филиппе. Я думаю, он фантастический футболист и все такое, но его подписание будет стоить больших, больших, больших, больших денег, и в этом году мы не можем себе такого позволить. Это просто невозможно.

    Как я уже сказал, его присутствие сделает любую команду лучше, включая «Ливерпуль». Но я действительно надеюсь, что он найдет свою удачу в «Барселоне».

    Мы контактируем, но не настолько тесно, чтобы я точно знал, как у него дела. Все остальное – это только газетные сплетни и все такое.

    Если бы все, что пишут обо мне газеты, было правдой то – вау! Если это было похоже на то, что они пишут обо мне, я бы сказал, что Коутиньо полностью счастлив в «Барселоне» и хочет подписать новый шестилетний контракт или что-то в этом роде», – сказал Клопп.

    • Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013-го по 2018 год. после чего перешел в «Барселону» за 145 миллионов евро.
    • В составе английской команды бразилец провел 201 матч, забил 54 гола и сделал 45 результативных передач.

    Источник: ESPN

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