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    Клопп: «Бруну Фернандеш может усилить «МЮ». Это нехорошо»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей в товарищеском матче со «Спортингом» (2:2) поделился мнением о полузащитнике лиссабонцев Бруну Фернандеше, который отметился голом.

    Ранее сообщалось, что 24-летний игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов фунтов стерлингов.

    «Если «МЮ» подпишет его, тогда мы с ним встретимся. Очевидно, это действительно хороший игрок.

    В составе «Юнайтед» уже есть несколько на самом деле хороших футболистов, так что переход Фернандеша, вероятно, сделает их сильнее. Это нехорошо. Но, если честно, трансферы «Манчестер Юнайтед» – не наше дело», – сказал Клопп.

    • Контракт Фернандеша со «Спортингом» рассчитан до июня 2023 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча в чемпионате Португалии, забил 20 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1064

      Dizayner 46 минут назад

      троллит чертяка))

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