Клопп: «Бруну Фернандеш может усилить «МЮ». Это нехорошо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей в товарищеском матче со «Спортингом» (2:2) поделился мнением о полузащитнике лиссабонцев Бруну Фернандеше, который отметился голом.

Ранее сообщалось, что 24-летний игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов фунтов стерлингов.

«Если «МЮ» подпишет его, тогда мы с ним встретимся. Очевидно, это действительно хороший игрок.

В составе «Юнайтед» уже есть несколько на самом деле хороших футболистов, так что переход Фернандеша, вероятно, сделает их сильнее. Это нехорошо. Но, если честно, трансферы «Манчестер Юнайтед» – не наше дело», – сказал Клопп.