«МЮ» может заплатить «Спортингу» 50 миллионов за Бруну Фернандеша 

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем. По данным Sky Sports, вчера агент футболиста приехал в Англию на переговоры.
«Спортинг» хочет получить не менее 50 миллионов фунтов стерлингов за Фернандеша. В контракте игрока прописана сумма отступных – 31 миллион фунтов стерлингов, но клуб может отклонить этот запрос, если заплатит игроку 4,5 миллиона фунтов стерлингов.
- Футболистом интересовались «Атлетико» и «Тоттенхэм», но оба клуба отказались от трансфера.
- Контракт Фернандеша со «Спортингом» истекает в 2023 году.
- В прошлом сезоне чемпионата Португалии он провел 33 матча, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.