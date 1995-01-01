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    «МЮ» может заплатить «Спортингу» 50 миллионов за Бруну Фернандеша 

    «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем. По данным Sky Sports, вчера агент футболиста приехал в Англию на переговоры.

    «Спортинг» хочет получить не менее 50 миллионов фунтов стерлингов за Фернандеша. В контракте игрока прописана сумма отступных – 31 миллион фунтов стерлингов, но клуб может отклонить этот запрос, если заплатит игроку 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

    • Футболистом интересовались «Атлетико» и «Тоттенхэм», но оба клуба отказались от трансфера.
    • Контракт Фернандеша со «Спортингом» истекает в 2023 году.
    • В прошлом сезоне чемпионата Португалии он провел 33 матча, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.

    Источник: Sky Sports

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