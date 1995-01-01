«МЮ» может заплатить «Спортингу» 50 миллионов за Бруну Фернандеша 

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем. По данным Sky Sports, вчера агент футболиста приехал в Англию на переговоры.

«Спортинг» хочет получить не менее 50 миллионов фунтов стерлингов за Фернандеша. В контракте игрока прописана сумма отступных – 31 миллион фунтов стерлингов, но клуб может отклонить этот запрос, если заплатит игроку 4,5 миллиона фунтов стерлингов.