Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, не собирается ли клуб подписать форварда «Реала» Гарета Бэйла.

«Бэйл – игрок «Реала». Если он уйдет, то это будет невероятно дорого.

Он выдающийся игрок, он мне очень нравится, но дело не в нем. Вы должны создавать команду. Команда – это не собрание лучших игроков с индивидуальными качествами, они должны работать вместе.

«Ливерпуль» – это долгосрочный проект. Команда очень хорошая. Будут ли сложные ситуации? Вероятно. Будут, если мы пригласим одного нового игрока или двух, или трех. Я не говорил, что мы ничего не сделаем, это определено будет большое окно, но люди не думают о тех, кто уже в команде.

Иногда нужно успокоиться, заплатить по счетам, жить нормальной жизнью в доме до тех пор, пока не построишь новый», – сказал Клопп.