Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму крестообразной связки

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн получил травму в товарищеском матче против «Боруссии» Д (2:3). Игра прошла в пятницу.

Сегодня «Ливерпуль» опубликовал итоги медобследования футболиста. У него диагностировали травму передней крестообразной связки. О точных сроках восстановления не сообщается.

Медицинский штаб считает, что характер конкретно этой травмы позволит провести Клайну простой процесс реабилитации.