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    Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму крестообразной связки

    Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн получил травму в товарищеском матче против «Боруссии» Д (2:3). Игра прошла в пятницу.

    Сегодня «Ливерпуль» опубликовал итоги медобследования футболиста. У него диагностировали травму передней крестообразной связки. О точных сроках восстановления не сообщается.

    Медицинский штаб считает, что характер конкретно этой травмы позволит провести Клайну простой процесс реабилитации.

    • Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аноде в «Борнмуте». Он сыграл в 14 матчах и отдал один ассист.
    • В первой части сезона он провел шест игр за «Ливерпуль».
    • Контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает летом 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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