Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму крестообразной связки

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн получил травму в товарищеском матче против «Боруссии» Д (2:3). Игра прошла в пятницу.
Сегодня «Ливерпуль» опубликовал итоги медобследования футболиста. У него диагностировали травму передней крестообразной связки. О точных сроках восстановления не сообщается.
Медицинский штаб считает, что характер конкретно этой травмы позволит провести Клайну простой процесс реабилитации.
- Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аноде в «Борнмуте». Он сыграл в 14 матчах и отдал один ассист.
- В первой части сезона он провел шест игр за «Ливерпуль».
- Контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает летом 2020 года.