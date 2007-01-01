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    «Оренбург» примет «Зенит» на своем домашнем стадионе

    РПЛ выдала разрешение «Оренбургу» провести матч третьего тура против «Зенита» на своем стадионе «Газовик». Об этом сообщил спортивный директор Премьер-лиги Виктор Пышкин.

    Встреча с петербургской командой станет для оренбуржцев первой домашней игрой в нынешнем сезоне.

    «Лига разрешила «Оренбургу» принять «Зенит» на стадионе «Газовик», – сказал Пышкин.

    • Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 28 июля, и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • После двух туров петербуржцы набрали шесть очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» – на 15-й строчке с нулем баллов в активе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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