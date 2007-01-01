«Оренбург» примет «Зенит» на своем домашнем стадионе

Одолжение сделали.
РПЛ выдала разрешение «Оренбургу» провести матч третьего тура против «Зенита» на своем стадионе «Газовик». Об этом сообщил спортивный директор Премьер-лиги Виктор Пышкин.
Встреча с петербургской командой станет для оренбуржцев первой домашней игрой в нынешнем сезоне.
«Лига разрешила «Оренбургу» принять «Зенит» на стадионе «Газовик», – сказал Пышкин.
- Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 28 июля, и начнется в 14:00 по московскому времени.
- После двух туров петербуржцы набрали шесть очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» – на 15-й строчке с нулем баллов в активе.