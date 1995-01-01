Роналду, Неймар и Месси – самые высокооплачиваемые спортсмены в инстаграме

Hopper HQ опубликовал данные о ценах на рекламные посты в инстаграмах спортсменов.

Форвард «Ювентуса» Кришитиану Роналду за один пост получает 975 тысяч долларов.

Следом расположился нападающий «ПСЖ» Неймар, который за одно фото получает 722 тысячи долларов.

Тройку в рейтинге замкнул форвард «Барселоны» Лионель Месси (648 тысячи).