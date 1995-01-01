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    Роналду, Неймар и Месси – самые высокооплачиваемые спортсмены в инстаграме

    Hopper HQ опубликовал данные о ценах на рекламные посты в инстаграмах спортсменов.

    Форвард «Ювентуса» Кришитиану Роналду за один пост получает 975 тысяч долларов.

    Следом расположился нападающий «ПСЖ» Неймар, который за одно фото получает 722 тысячи долларов.

    Тройку в рейтинге замкнул форвард «Барселоны» Лионель Месси (648 тысячи).

    • В общем списке Роналду третий. Выше футболиста расположилась певица Ариана Гранде (996 тысяч долларов за пост).
    • Самый высокооплачиваемый пользователь инстаграма – американская модель Кайли Дженнер (1,2 миллиона долларов за пост).

    Источник: Hopper HQ

    Hopper HQ – приложение для работы с инстаграмом.

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