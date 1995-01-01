Роналду, Неймар и Месси – самые высокооплачиваемые спортсмены в инстаграме

Hopper HQ опубликовал данные о ценах на рекламные посты в инстаграмах спортсменов.
Форвард «Ювентуса» Кришитиану Роналду за один пост получает 975 тысяч долларов.
Следом расположился нападающий «ПСЖ» Неймар, который за одно фото получает 722 тысячи долларов.
Тройку в рейтинге замкнул форвард «Барселоны» Лионель Месси (648 тысячи).
- В общем списке Роналду третий. Выше футболиста расположилась певица Ариана Гранде (996 тысяч долларов за пост).
- Самый высокооплачиваемый пользователь инстаграма – американская модель Кайли Дженнер (1,2 миллиона долларов за пост).