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    «Нефтчи» из-за проблем самолета с опозданием вылетит на матч с «Арсеналом»

    Азербайджанский «Нефтчи» с опозданием вылетит на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против тульского «Арсенала».

    Соперник туляков по квалификации Лиги Европы должен был отправиться в Россию из Международного аэропорта Гейдар Алиев регулярным рейсом Баку – Москва.

    Из-за неисправности самолета пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. Таким образом, вылет был задержан более чем на три часа.

    • Матч между «Арсеналом» и «Нефтчи» состоится завтра в 20:00 по московскому времени.
    • Победитель пары выйдет на израильский «Бней Иегуда».

    Источник: 1news

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