«Нефтчи» из-за проблем самолета с опозданием вылетит на матч с «Арсеналом»

Азербайджанский «Нефтчи» с опозданием вылетит на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против тульского «Арсенала».

Соперник туляков по квалификации Лиги Европы должен был отправиться в Россию из Международного аэропорта Гейдар Алиев регулярным рейсом Баку – Москва.

Из-за неисправности самолета пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. Таким образом, вылет был задержан более чем на три часа.