«Нефтчи» из-за проблем самолета с опозданием вылетит на матч с «Арсеналом»

Азербайджанский «Нефтчи» с опозданием вылетит на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против тульского «Арсенала».
Соперник туляков по квалификации Лиги Европы должен был отправиться в Россию из Международного аэропорта Гейдар Алиев регулярным рейсом Баку – Москва.
Из-за неисправности самолета пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. Таким образом, вылет был задержан более чем на три часа.
- Матч между «Арсеналом» и «Нефтчи» состоится завтра в 20:00 по московскому времени.
- Победитель пары выйдет на израильский «Бней Иегуда».