Международный кубок чемпионов. «Бавария» обыграла «Милан»

В рамках Международного кубка чемпионов «Бавария» минимально переиграла «Милан».
Единственный гол в матче на счету Леона Горецки.
Международный кубок чемпионов
«Бавария» (Германия) – «Милан» (Италия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Горецка, 45.
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В рамках Международного кубка чемпионов «Бавария» минимально переиграла «Милан».
Единственный гол в матче на счету Леона Горецки.
Международный кубок чемпионов
«Бавария» (Германия) – «Милан» (Италия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Горецка, 45.