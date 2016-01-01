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    Международный кубок чемпионов. «Бавария» обыграла «Милан»

    В рамках Международного кубка чемпионов «Бавария» минимально переиграла «Милан».

    Единственный гол в матче на счету Леона Горецки.

    Международный кубок чемпионов

    «Бавария» (Германия) – «Милан» (Италия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Горецка, 45.

    Источник: Бомбардир.ру

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