Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Международный кубок чемпионов. «Реал» победил «Арсенал», проигрывая со счетом 0:2. Один из голов забил Бэйл

    В матче Международного кубка чемпионов «Реал» переиграл «Арсенал» в серии пенальти.

    Основное время завершилось вничью – 2:2. В составе мадридского клуба отличились Гарет Бэйл и Марко Асенсио. У лондонцев забивали Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Международный кубок чемпионов

    Реал (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:2 (3:2 – пен.)

    Голы: 0:1 – Ляказетт, 10 (с пенальти); 0:2 – Обамеянг, 24; 1:2 – Бэйл, 56; 2:2 – Асенсио, 59.

    Удаления: Начо, 9 – Папастатопулос, 40.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:22
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +501

      Дима Цэ 42 минуты назад

      Зашёл посмотреть, кто и когда забивал)) Асенсио, ты Бог)))
      2 - 2 (3 : 2 по пен.)
      Г. Бэйл 56'
      М. Асенсио 59'
      М. Асенсио 59'
      М. Асенсио 59'
      М. Асенсио 59'
      А. Ляказетт 10'
      P. **********(A. Lacazette) 24'

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79113
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72688
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru