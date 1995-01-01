Международный кубок чемпионов. «Реал» победил «Арсенал», проигрывая со счетом 0:2. Один из голов забил Бэйл

В матче Международного кубка чемпионов «Реал» переиграл «Арсенал» в серии пенальти.

Основное время завершилось вничью – 2:2. В составе мадридского клуба отличились Гарет Бэйл и Марко Асенсио. У лондонцев забивали Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Международный кубок чемпионов

Реал (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:2 (3:2 – пен.)

Голы: 0:1 – Ляказетт, 10 (с пенальти); 0:2 – Обамеянг, 24; 1:2 – Бэйл, 56; 2:2 – Асенсио, 59.

Удаления: Начо, 9 – Папастатопулос, 40.