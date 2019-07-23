Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал трансфер полузащитника Алекснадра Гацкана.

«Нам очень нужен был этот футболист. Наш выбор пал на Гацкана в первую очередь из-за его громадного опыта игре в Премьер-лиге. Плюс, это игрок с очень сильным характером. Это тоже немаловажно.

Переговоры проходили легко. Ни с какими проблемами мы не столкнулись.

Трансферная кампания «Крыльев» не закончена. Трансферы еще будут», – сказал Шашков.

На прошлой неделе Гацкан покинул «Ростов», за который он выступал с 2008 года.

Контракт с «Крыльями» рассчитан на один год с возможностью продления еще на год.

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