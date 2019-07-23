BUT: «Краснодар» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «Сент-Этьена» Кабелья

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья может перейти в «Краснодар». Об этом сообщает французский сайт But Football Club.

По информации источника, «Краснодар» предложил футболисту трехлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро за три года (до вычета налогов). Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.