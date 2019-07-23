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    BUT: «Краснодар» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «Сент-Этьена» Кабелья

    Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелья может перейти в «Краснодар». Об этом сообщает французский сайт But Football Club.

    По информации источника, «Краснодар» предложил футболисту трехлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро за три года (до вычета налогов). Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Кабелья сыграл в 38 матчах Лиги 1, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.
    • Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: But Football Club

    But Football Club – французское медиа о футболе. Публикует эксклюзивную информацию о клубах Лиги 1 от своих корреспондентов. 

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    23.07.2019 21:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости 24 июля 2019, 07:19

      Ставка на молодёжь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 24 июля 2019, 06:19

      Хороший игрок, креативный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1953

      evgevg13 24 июля 2019, 02:45

      ещё раз деньги на ветер...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 24 июля 2019, 01:05

      Корсиканец?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 23 июля 2019, 23:09

      еще бы butt

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 23 июля 2019, 22:36

      Спартак, настало твоё время!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Serg_2006 23 июля 2019, 22:36

      В защите проходной двор, опорника в принципе нет, интересуемся очередным атакующим полузащитником...

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