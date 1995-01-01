Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о роли форварда Криштиану Роналду в команде.

«Криштиану – лучший игрок в нашей команде. Я думаю, что нам нужно хорошо организовать остальных десятерых игроков для оборонительной фазы. Он лучший игрок, и я думаю, важно, что он был свободен на поле.

Криштиану выиграл все на индивидуальном уровне и на коллективном, слегка сместившись на левый край, а потом пробившись в центр. В первой своей попытке я поставлю его на эту позицию, но с его качествами игра на десять метров дальше не будет иметь для него значения», – сказал Сарри.