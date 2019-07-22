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    AS: «Арсенал» согласовал с «Реалом» годичную аренду Себальоса

    Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос продолжит карьеру в «Арсенале».

    По информации AS, клубы достигли согласия по аренде футболиста сроком на один сезон.

    Переход испанца в лондонский клуб должен состояться в ближайшие часы.

    • Себальос перешел в «Реал» из «Бетиса» летом 2017 года за 16,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 полузащитник провел за мадридцев 34 матча, забил три года и сделал две результативные передачи.
    • Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      JI e x a 1 час назад

      Будем посмотреть, сможет ли адаптироваться к АПЛ. Если заиграет, будет хорошим усилением

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      Рейтинг: +8143

      DeStar > JI e x a 1 час назад

      жаль, но сейчас для арсенала чуть ли не любой игрок - усиление(

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