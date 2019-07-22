AS: «Арсенал» согласовал с «Реалом» годичную аренду Себальоса

Будем посмотреть, сможет ли адаптироваться к АПЛ. Если заиграет, будет хорошим усилением
Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос продолжит карьеру в «Арсенале».
По информации AS, клубы достигли согласия по аренде футболиста сроком на один сезон.
Переход испанца в лондонский клуб должен состояться в ближайшие часы.
- Себальос перешел в «Реал» из «Бетиса» летом 2017 года за 16,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 полузащитник провел за мадридцев 34 матча, забил три года и сделал две результативные передачи.
- Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.