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    Гвардиола – о критике со стороны китайских медиа: «Все, в чем нас обвинили – ложь»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, проведший последние несколько дней в Китае на сборах, ответил на критику со стороны местных медиа.

    Китайские СМИ обвинили английскую команду в неуважении из-за неоднократного отказа дать автографы болельщикам.

    «Я должен сказать, что все, в чем нас обвинили – ложь. Чтобы делать такие заявления, нужно знать, что происходит внутри нашего клуба. Мы провели прекрасное время в Шанхае. Мы были настроены на взаимодействие со принявшей нас страной и народом.

    Люди из отеля, да и все люди, которые просят нас о чем-то – мы готовы выполнить их просьбу. Мы здесь и это уникальный опыт для нас, потому что нелегко организовать сборы в Азии. Нам интересно пробовать новую еду, познакомиться с местной культурой и людьми. Я не понимаю, почему, если один журналист чем-то недоволен, то говорят за всех. Обвинения далеки от реальности», – заявил Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» – участник Asia Trophy by Premier League.
    • Это неофициальный предсезонный турнир, который проводится в Азии каждые два года.

    Источник: The Mirror

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