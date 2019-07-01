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    Браими стал игроком «Аль-Райяна». Им интересовался «Арсенал»

    «Аль-Райян» объявил о переходе алжирского вингера Ясина Браими.

    29-летний футболист заключил с катарским клубом контракт до 2022 года.

    Атакующий полузащитник этим летом покинул «Порту» на правах свободного агента, поэтому достался «Аль-Райяну» бесплатно.

    В начале июля издание The Metro сообщало о желании лондонского «Арсенала» подписать игрока.

    • Браими выступал за «Порту» с 2014 года.
    • За пять сезонов он сыграл 215 матчей, забил 54 гола и сделал 43 результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 21 миллион евро.

    Источник: Официальный твиттер «Аль-Райяна»

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