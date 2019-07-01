Браими стал игроком «Аль-Райяна». Им интересовался «Арсенал»

«Аль-Райян» объявил о переходе алжирского вингера Ясина Браими.
29-летний футболист заключил с катарским клубом контракт до 2022 года.
Атакующий полузащитник этим летом покинул «Порту» на правах свободного агента, поэтому достался «Аль-Райяну» бесплатно.
В начале июля издание The Metro сообщало о желании лондонского «Арсенала» подписать игрока.
- Браими выступал за «Порту» с 2014 года.
- За пять сезонов он сыграл 215 матчей, забил 54 гола и сделал 43 результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 21 миллион евро.
صور توقيع الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي على عقود انتقاله للرهيب في حضور سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني pic.twitter.com/JaFEhJHKBa— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) 22 июля 2019 г.