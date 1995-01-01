Sport Bild: Алаба останется в «Баварии». Слухи об уходе – работа агентов игрока

Левый защитник «Баварии» Давид Алаба останется в мюнхенском команде, сообщает Sport Bild.

По информации источника, клуб не собирается продавать 27-летнего футболиста этим летом.

Также отмечается, что появившиеся слухи об уходе австрийца в «Барселону» или «Реал» – это работа агентов игрока, которые таким образом узнавали рыночную зарплату своего клиента в преддверии переговоров о продлении контракта.

Действующее соглашение Алабы с «Баварией» истекает в 2021 году.