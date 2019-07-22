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    Tuttosport: «Арсенал» предложил 35 миллионов за Кена

    «Арсенал» хочет усилить атаку форвардом «Ювентуса» Мойзе Кеном, сообщает Tuttosport.

    По информации источника, за 19-летнего футболиста лондонский клуб готов заплатить 35 миллионов евро.

    Туринцев такое предложение устраивает, однако они настаивают на включении в сделку опции обратного выкупа за 40 миллионов.

    • В прошлом сезоне Кен забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах за «Ювентус».
    • Контракт между сторонами истекает летом 2020 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    22.07.2019 23:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      Shotlandets86 46 минут назад

      Чёт много за юнца, который ещё ничего не показал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8140

      DeStar 1 час назад

      Хорошие деньги, авось и парень заиграет

      0
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