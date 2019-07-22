Tuttosport: «Арсенал» предложил 35 миллионов за Кена

«Арсенал» хочет усилить атаку форвардом «Ювентуса» Мойзе Кеном, сообщает Tuttosport.

По информации источника, за 19-летнего футболиста лондонский клуб готов заплатить 35 миллионов евро.

Туринцев такое предложение устраивает, однако они настаивают на включении в сделку опции обратного выкупа за 40 миллионов.