Tuttosport: «Арсенал» предложил 35 миллионов за Кена

Чёт много за юнца, который ещё ничего не показал.
«Арсенал» хочет усилить атаку форвардом «Ювентуса» Мойзе Кеном, сообщает Tuttosport.
По информации источника, за 19-летнего футболиста лондонский клуб готов заплатить 35 миллионов евро.
Туринцев такое предложение устраивает, однако они настаивают на включении в сделку опции обратного выкупа за 40 миллионов.
- В прошлом сезоне Кен забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах за «Ювентус».
- Контракт между сторонами истекает летом 2020 года.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.