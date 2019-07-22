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    Де Хеа хочет стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа заявил о желании однажды стать капитаном манкунианской команды.

    «Быть капитаном такого клуба, как «Манчестер Юнайтед» – это удивительно. Конечно, я буду очень и очень счастлив носить капитанскую повязку. Это мой девятый сезон здесь, и я уже один из самых опытных футболистов клуба. Я должен показывать это на поле и пытаться помочь парням понять, что значит быть в «Манчестер Юнайтед» и насколько это важно», – сказал Де Хеа.

    • 28-летний испанец выступает за «МЮ» с 2011 года.
    • Всего в составе манкунианцев он провел 362 матча и пропустил 373 гола.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +726

      Борат 57 минут назад

      Чтобы кричать "Я капитан команды бл*дь!!!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1388

      Бухбух 1 час назад

      Еще недавно он очень сильно хотел покинуть МЮ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6777

      Skull_Boy 1 час назад

      За какие такие заслуги то, если он дыра дырой

      0
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