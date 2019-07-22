Де Хеа хочет стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа заявил о желании однажды стать капитаном манкунианской команды.

«Быть капитаном такого клуба, как «Манчестер Юнайтед» – это удивительно. Конечно, я буду очень и очень счастлив носить капитанскую повязку. Это мой девятый сезон здесь, и я уже один из самых опытных футболистов клуба. Я должен показывать это на поле и пытаться помочь парням понять, что значит быть в «Манчестер Юнайтед» и насколько это важно», – сказал Де Хеа.