Ари: «Меньше всего хотел, чтобы «Краснодару» попался «Порту». Будет сложно, но я верю в победу»

То есть побеждал.
Нападающий «Краснодара» Ари высказал мнение о результатах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Российский клуб встретится с «Порту».
«Мы знаем о том, как важна эта игра, поэтому будем стараться сделать все, чтобы выиграть и пройти дальше. Меньше всего я хотел, чтобы нам попался «Порту». Это очень сильная команда, поэтому будет сложно, но я верю в победу в этом противостоянии», – сказал Ари.
- «Краснодар» выступит в Лиге чемпионов впервые в истории.
- «Порту» – 28-кратный чемпион Португалии. В сезоне-2018/19 команда заняла в Примейре второе место.