Ари: «Меньше всего хотел, чтобы «Краснодару» попался «Порту». Будет сложно, но я верю в победу»

Нападающий «Краснодара» Ари высказал мнение о результатах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Российский клуб встретится с «Порту».

«Мы знаем о том, как важна эта игра, поэтому будем стараться сделать все, чтобы выиграть и пройти дальше. Меньше всего я хотел, чтобы нам попался «Порту». Это очень сильная команда, поэтому будет сложно, но я верю в победу в этом противостоянии», – сказал Ари.