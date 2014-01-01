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    «РБ Лейпциг» арендовал у «Челси» Ампаду

    «РБ Лейпциг» на своем официальном сайте объявил о переходе из «Челси» центрального защитника Итана Ампаду.

    Срок соглашения с 18-летним игроком рассчитан на один год.

    • Валлиец перешел в лондонский клуб из «Эксетер Сити» в 2017 году за 2,8 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Ампаду провел за лондонскую команду три матча в Лиге Европы и два – в Кубке Англии.
    • В активе защитника восемь игр и одна голевая передача за сборную Уэльса.
    • По данным Transfermarkt, «РБ Лейпциг» заплатит за аренду Ампаду 650 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «РБ Лейпциг»

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