«Арсенал» предложил за Себальоса 30 миллионов. «Реал» хочет включить в контракт пункт об обратном выкупе за 40 миллионов

«Арсенал» ведет переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника Даниэля Себальоса.

По информации журналиста Танкреди Палмери, лондонцы предложили мадридскому клубу 30 миллионов евро за испанца. «Реал» настаивает на том, чтобы включить в контракт пункт об обратном выкупе 22-летнего игрока за 40 миллионов.