«Арсенал» предложил за Себальоса 30 миллионов. «Реал» хочет включить в контракт пункт об обратном выкупе за 40 миллионов

чет совсем мало , он конечно не модрич. но отдавать его за 30 не стоит) с опцией да - нормальный варик
«Арсенал» ведет переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника Даниэля Себальоса.
По информации журналиста Танкреди Палмери, лондонцы предложили мадридскому клубу 30 миллионов евро за испанца. «Реал» настаивает на том, чтобы включить в контракт пункт об обратном выкупе 22-летнего игрока за 40 миллионов.
- Себальос перешел в «Реал» из «Бетиса» летом 2017 года за 16,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за мадридцев 34 матча, забил три года и сделал две результативные передачи.
- Соглашение футболиста с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.
Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери
Танкреди Палмери – журналист beIN Sports и CNN. В твиттере на него подписаны 183 тысячи человек.