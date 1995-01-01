Заха может перейти из «Кристал Пэлас» в «Баварию»

«Бавария» рассматривает вопрос покупки нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.
Ранее 26-летний игрок сообщил руководству лондонцев, что хочет покинуть клуб.
В услугах ивуарийца заинтересован «Арсенал», но он предлагает за футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов, в то время как «Кристал Пэлас» хочет получить 80.
Сейчас «Бавария» обсуждает возможность сделать свое предложение по форварду.
- В прошлом сезоне Заха провел за «Кристал Пэлас» 36 матчей, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
- Нападающий перешел в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед» в начале 2015 года за 3,8 миллиона евро.
Источник: 90min.com
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