Заха может перейти из «Кристал Пэлас» в «Баварию»

«Бавария» рассматривает вопрос покупки нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

Ранее 26-летний игрок сообщил руководству лондонцев, что хочет покинуть клуб.

В услугах ивуарийца заинтересован «Арсенал», но он предлагает за футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов, в то время как «Кристал Пэлас» хочет получить 80.

Сейчас «Бавария» обсуждает возможность сделать свое предложение по форварду.