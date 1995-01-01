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    Заха может перейти из «Кристал Пэлас» в «Баварию»

    «Бавария» рассматривает вопрос покупки нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

    Ранее 26-летний игрок сообщил руководству лондонцев, что хочет покинуть клуб.

    В услугах ивуарийца заинтересован «Арсенал», но он предлагает за футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов, в то время как «Кристал Пэлас» хочет получить 80.

    Сейчас «Бавария» обсуждает возможность сделать свое предложение по форварду.

    • В прошлом сезоне Заха провел за «Кристал Пэлас» 36 матчей, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
    • Нападающий перешел в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед» в начале 2015 года за 3,8 миллиона евро.

    Источник: 90min.com

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