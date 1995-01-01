Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Тренер БАТЭ Бага – о белорусских клубах в РПЛ: «Нам там будет непросто»

    Главный тренер БАТЭ Алексей Бага порассуждал о возможном участии белорусских клубов в российской Премьер-лиге.

    «Это чересчур объемная работа, чересчур объемный проект во всех отношениях: география, бюджетоформирование. Если мы будем играть только белорусскими ребятами, то, естественно, не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что на фоне «Зенита», «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» нам будет очень тяжело.

    Если брать каких-то хороших легионеров, то польза какая для белорусского футбола? Они здесь год-два поиграют и разъедутся, а наши ребята будут у них за спиной. То есть большая тема для обсуждения. Но на мой взгляд, нам там будет непросто», – сказал Бага.

    • Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить РПЛ до 18 команд, включив клубы из СНГ.
    • По его мнению, в чемпионате России могли бы принимать участие представители Армении, Казахстана и Белоруссии.

    Источник: Tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2740

      Дядя Серёжа 55 минут назад

      «Нам там будет непросто»...
      Вас там не будет, не расстраивайтесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13437

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Но расти всё-равно как-то надо, замыкаться в БССР только хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Chingis17rus 2 часа назад

      Ранее, президент кажется БАТЭ чётко на эту тему высказался. Идите своей дорогой парни!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79067
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72627
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru