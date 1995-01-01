Тренер БАТЭ Бага – о белорусских клубах в РПЛ: «Нам там будет непросто»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага порассуждал о возможном участии белорусских клубов в российской Премьер-лиге.

«Это чересчур объемная работа, чересчур объемный проект во всех отношениях: география, бюджетоформирование. Если мы будем играть только белорусскими ребятами, то, естественно, не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что на фоне «Зенита», «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» нам будет очень тяжело.

Если брать каких-то хороших легионеров, то польза какая для белорусского футбола? Они здесь год-два поиграют и разъедутся, а наши ребята будут у них за спиной. То есть большая тема для обсуждения. Но на мой взгляд, нам там будет непросто», – сказал Бага.