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    The Sun: «Арсенал», «Челси» и «МЮ» ведут борьбу за хавбека киевского «Динамо» Шапаренко

    Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко попал в сферу интересов четырех клубов АПЛ.

    Как сообщает The Sun, 20-летний украинец привлек внимание «Арсенала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма».

    Вышеупомянутые клубы следят за прогрессом хавбека, но пока не спешат покупать игрока в виду того, что сейчас ему будет сложно получить рабочую визу в Англии.

    • Шапаренко выступает за «Динамо» с 2015 года.
    • С тех пор он провел 54 матча за основную команду киевлян, забил девять голов и сделал пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 08:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +111

      sachsen-leipzig 29 минут назад

      На Украины сейчас в данный момент есть много талантов , если правильно подойти то через 4 года увидим новую команду БЕЛЬГИИ с супер составом , даже е удивлюсь к ЧМ2026 они возьмут призовое месте

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