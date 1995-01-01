The Sun: «Арсенал», «Челси» и «МЮ» ведут борьбу за хавбека киевского «Динамо» Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко попал в сферу интересов четырех клубов АПЛ.

Как сообщает The Sun, 20-летний украинец привлек внимание «Арсенала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма».

Вышеупомянутые клубы следят за прогрессом хавбека, но пока не спешат покупать игрока в виду того, что сейчас ему будет сложно получить рабочую визу в Англии.