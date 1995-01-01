The Sun: «Арсенал», «Челси» и «МЮ» ведут борьбу за хавбека киевского «Динамо» Шапаренко

На Украины сейчас в данный момент есть много талантов , если правильно подойти то через 4 года увидим новую команду БЕЛЬГИИ с супер составом , даже е удивлюсь к ЧМ2026 они возьмут призовое месте
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко попал в сферу интересов четырех клубов АПЛ.
Как сообщает The Sun, 20-летний украинец привлек внимание «Арсенала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма».
Вышеупомянутые клубы следят за прогрессом хавбека, но пока не спешат покупать игрока в виду того, что сейчас ему будет сложно получить рабочую визу в Англии.
- Шапаренко выступает за «Динамо» с 2015 года.
- С тех пор он провел 54 матча за основную команду киевлян, забил девять голов и сделал пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.