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    Семак: «У Дзюбы была температура. Времени, которое он получил с «Сочи», достаточно в его состоянии»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии форварда Артема Дзюбы.

    – С чем можно связать два нереализованных им момента? Почему с выходом Дзюбы перешли на схему в пять защитников?

    – Да, мы во второй половине перестроились в пять защитников. Сутормину удобно играть при такой схеме. Постарались уменьшить количество фланговых передач, навесов за счет того, что опустили его по позиции. Что касается реализации, то хорошо, что моменты есть. Реализация была далека от идеала, тем не менее, хорошо, что возможности появляются. Работаем над этим практически каждый день.

    – Дзюба не вышел с первых минут. Все ли в порядке с его здоровьем?

    – Нет, не все. У него была температура. В четверг он занимался в зале по индивидуальной программе. На предыгровой поработал, вроде бы все стало нормально, но после нее опять поднялась температура. Решали по ситуации, давать ему играть или нет, потому что Артем мало тренировался на этой неделе. Думаю, того времени, которое он получил, достаточно в его состоянии.

    • Дзюба появился на поле на 65-й минуте. Он отдал голевой пас на Магомеда Оздоева на 89-й минуте.
    • «Зенит» победил во втором матче в сезоне РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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