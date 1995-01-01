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    Дзюба: «Снова мог сделать хет-трик как ассистент, но мазилы мои промахнулись. Будем работать»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

    – Хороший матч. Душноватенько, но дождик пошел вовремя.

    Три дня практически не тренировался. «Нимесил» выпил – стало чуть полегче. Пока плоховатенько. Но главное – победа. Снова мог сделать хет-трик как ассистент, но мазилы мои промахнулись. Ничего страшного, будем работать.

    – Но одна голевая все же есть.

    – Недавно стали замечать, что я всегда играю на команду, команда – прежде всего. Сейчас такой период, когда все играют очень тяжело, нет явных лидеров, все друг с дружкой мучаются. Очень важно делать задел сейчас, потому что дальше будет ещe тяжелее из-за Лиги чемпионов.

    – Как отнеслись к жесту, который повторил Азмун?

    – Это приятно. Ребята знали, что все тяжело проходило. Расстроился, что все так получилось на ровном месте. Спасибо докторам, что мне помогали. Сегодня была бессонная ночь. Душно, нельзя кондиционер включать, горло просто пылает, воду не могу пить. Если честно, сейчас очень хочется поесть.

    • Дзюба появился на поле на 65-й минуте. Он играл с температурой, об этом сказал главный тренер команды Сергей Семак.
    • На 89-й минуте форвард отдал голевой пас на Магомеда Оздоева.

    Источник: Sports.ru

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