Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

— Сложный матч. Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть «Сочи» против нас. Молодым ребятам, которых у них много, всегда хочется доказать и показать лучшую игру. Видно было по предыгровому настрою, интервью, что им хотелось победить. Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч.

Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счет был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника. Возможно, у «Сочи» появлялись не такие ударные позиции как у нас, но тем не менее. Хорошо, что удалось забить в конце матча.

– Можете объяснить, почему так активно реагировали на ситуацию с желтой карточкой Миладиновича после пенальти? Сейчас ведь говорят о вреде двойного наказания.

– Показалось, что фол был умышленный. Трактовка правил такова, что если игрок не успевает и фолит, то это желтая. Мне показалось, что он успевал к мячу и сфолил намеренно. Посмотрим, разберем. Рабочий момент.