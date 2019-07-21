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    Семак – о пенальти в игре с «Сочи»: «Показалось, что фол был умышленным»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

    — Сложный матч. Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть «Сочи» против нас. Молодым ребятам, которых у них много, всегда хочется доказать и показать лучшую игру. Видно было по предыгровому настрою, интервью, что им хотелось победить. Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч.

    Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счет был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника. Возможно, у «Сочи» появлялись не такие ударные позиции как у нас, но тем не менее. Хорошо, что удалось забить в конце матча.

    – Можете объяснить, почему так активно реагировали на ситуацию с желтой карточкой Миладиновича после пенальти? Сейчас ведь говорят о вреде двойного наказания.

    – Показалось, что фол был умышленный. Трактовка правил такова, что если игрок не успевает и фолит, то это желтая. Мне показалось, что он успевал к мячу и сфолил намеренно. Посмотрим, разберем. Рабочий момент.

    • Защитник «Сочи» Иван Миладинович сфолил в штрафной на форварде Сердаре Азмуне.
    • Миладинович получил желтую карточку.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4031

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Для верности , а вдруг не смогут с игры .)

      0
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      Рейтинг: +10981

      bset 44 минуты назад

      Игрок успевал сыграть в мяч в своей штрафной, но вместо этого решил сфолить. При все уважении, звучит как бред.

      2
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      Рейтинг: +6320

      Вомбат > bset 18 минут назад

      Семак просто плохо сформулировал мысль. Он имел в виду, что серб мог успеть сыграть в мяч в подкате, но решил для верности подбить форварду опорную ногу. Он, кстати, пошел в подкат двумя ногами, что даже при отсутствии контакта с ногой соперника карается желтой. Второй ногой серб сыграл в мяч, но это неважно, так как был удар по ногам. Так что Семак прав, этот фол был умышленный. Так что по букве закона это и красная и пенальти. Но по духу игры, красную давать было нельзя, это означало бы убить Сочи. Оставляю страждущим возможность пофантазировать на тему "а не специально ли Милутинович фолил на Азмуне, чтобы Сочи слил Зениту, который не мог забить с игры". Ну а нестраждущие могут пересмотреть запись у увидеть, что Азмуну не хватило доли секунды, чтобы отправить мяч в пустые ворота.

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