Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

«Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры, получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать.

Как сейчас кто-то сказал, победа получилась на классе, но немного валидольная. Но ничего, это старт сезона, главное – три очка, мастерство придет.

Будем разбираться, что случилось после перерыва, думаю, что не только меня игра не устроила, наверное, соберемся, проведем теоретическое занятие, обсудим и будем двигаться дальше», – сказал Миранчук.