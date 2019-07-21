Крепнут Миранчуки. Ждём сильной игры в сборной.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).
«Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры, получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать.
Как сейчас кто-то сказал, победа получилась на классе, но немного валидольная. Но ничего, это старт сезона, главное – три очка, мастерство придет.
Будем разбираться, что случилось после перерыва, думаю, что не только меня игра не устроила, наверное, соберемся, проведем теоретическое занятие, обсудим и будем двигаться дальше», – сказал Миранчук.
- Для «Локомотива» это первая победа в сезоне РПЛ. В прошлом туре команда Юрия Семина сыграла вничью с «Рубином» (1:1).
- В следующем туре московский клуб сыграет с ЦСКА. Игра пройдет 28 июля.