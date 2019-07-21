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    Алексей Миранчук – после игры с «Тамбовом»: «Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

    «Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры, получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать.

    Как сейчас кто-то сказал, победа получилась на классе, но немного валидольная. Но ничего, это старт сезона, главное – три очка, мастерство придет.

    Будем разбираться, что случилось после перерыва, думаю, что не только меня игра не устроила, наверное, соберемся, проведем теоретическое занятие, обсудим и будем двигаться дальше», – сказал Миранчук.

    • Для «Локомотива» это первая победа в сезоне РПЛ. В прошлом туре команда Юрия Семина сыграла вничью с «Рубином» (1:1).
    • В следующем туре московский клуб сыграет с ЦСКА. Игра пройдет 28 июля.

    Источник: ТАСС

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    21.07.2019 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Chingis17rus 50 минут назад

      Крепнут Миранчуки. Ждём сильной игры в сборной.

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