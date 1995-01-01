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    «Сочи» – «Зенит». Кудряшов, Сантос, Новосельцев, Сутормин и Барриос выйдут в стартовых составах

    «Сочи» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ.

    «Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов.

    Запасные: Джанаев, Фролов, Почивалин, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Полоз, Лагатор, Карапетян.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Дриусси.

    Запасные: Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Мусаев, Мак, Ригони, Дзюба, Джорджевич.

    Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +493

      Киркинитидец 2 минуты назад

      а где наше любимое бревнышко? без него и матч не комильфо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      sobaka120982 34 минуты назад

      Дзюбу сегодня на пляже встретил,он приехал по плавать а не играть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4643

      84aivengo 41 минуту назад

      питерское дерби...

      0
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      Рейтинг: +2256

      paracetamol 46 минут назад

      А где дубина Зюбная?

      0
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      Рейтинг: -63

      Вальдемар IV 49 минут назад

      сегодня глянем какой сочи не фарм

      0
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      Рейтинг: +86

      Chingis17rus 1 час назад

      Злые будут Сочинцы. Красивой игры. Неужели приход Сутормина Дзюбу на лавку посадил? Или приболел Артем

      1
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      Рейтинг: +558

      Аден 1 час назад

      Удачи Сочи! прихлопните этот вонючий бак с мусором под названием бЗенит.

      -1
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      Рейтинг: +86

      Chingis17rus > Аден 1 час назад

      Чем ты так обижен, друг?

      1
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      Рейтинг: +558

      Аден > Chingis17rus 58 минут назад

      не переживай, все у меня в порядке.

      0
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      Рейтинг: -6152

      пьяныйхоровод > Chingis17rus 48 минут назад

      Он по-жизни обижен .

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