а где наше любимое бревнышко? без него и матч не комильфо...
«Сочи» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ.
«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов.
Запасные: Джанаев, Фролов, Почивалин, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Полоз, Лагатор, Карапетян.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Мусаев, Мак, Ригони, Дзюба, Джорджевич.
Игра начнется в 21:30 по московскому времени.