Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о новом контракте вратаря Гилерме и высказался о трансферной кампании куба.

– Как удалось договориться с Гилерме?

– Нормальная работа. Не комментирую. Это перевернутая страница. Игрок принял важное для себя решение. Остаться в «Локомотиве», которому отдал не один год. Всегда приятно, когда принимают такие решения. Ажиотаж на встрече с болельщиками и в медиа повлиял? Не думаю. Все взрослые люди и умеют отделять околофутбольные страсти от подписания контракта. Игрок принял правильное решение.

– Что с трансферами?

– Кампания не закончена.