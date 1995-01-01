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    Мещеряков – о трансферах «Локомотива»: «Кампания еще не закончена»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о новом контракте вратаря Гилерме и высказался о трансферной кампании куба.

    – Как удалось договориться с Гилерме?

    – Нормальная работа. Не комментирую. Это перевернутая страница. Игрок принял важное для себя решение. Остаться в «Локомотиве», которому отдал не один год. Всегда приятно, когда принимают такие решения. Ажиотаж на встрече с болельщиками и в медиа повлиял? Не думаю. Все взрослые люди и умеют отделять околофутбольные страсти от подписания контракта. Игрок принял правильное решение.

    – Что с трансферами?

    – Кампания не закончена.

    • На этой неделе Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года. Игрок выступает за клуб с 2007 года.
    • «СЭ» сообщал, что футболиста пытался подписать «Спартак».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7005

      parevg 13 минут назад

      Кикнадзе говорит обратное.

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