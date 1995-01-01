Кикнадзе говорит обратное.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о новом контракте вратаря Гилерме и высказался о трансферной кампании куба.
– Как удалось договориться с Гилерме?
– Нормальная работа. Не комментирую. Это перевернутая страница. Игрок принял важное для себя решение. Остаться в «Локомотиве», которому отдал не один год. Всегда приятно, когда принимают такие решения. Ажиотаж на встрече с болельщиками и в медиа повлиял? Не думаю. Все взрослые люди и умеют отделять околофутбольные страсти от подписания контракта. Игрок принял правильное решение.
– Что с трансферами?
– Кампания не закончена.
- На этой неделе Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года. Игрок выступает за клуб с 2007 года.
- «СЭ» сообщал, что футболиста пытался подписать «Спартак».