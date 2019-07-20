Акинфеев перед матчем с «Оренбургом» подарил футболку нападающему соперника Деспотовичу

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев перед матчем второго тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1) вручил в подарок свою футболку нападающему оренбуржцев Джордже Деспотовичу.

Как сообщил в инстаграме серб, он просил об этом россиянина еще три месяца назад.

«Лучший человек и один из лучших вратарей в мире! Три месяца назад спрашивал у него футболку, но тогда он забыл ее на игру. Вчера перед матчем он мне ее дал.

Он – легенда! Спасибо. Вчера в концовке он вытащил команду, когда я вышел с ним один ни один. Браво», – написал Деспотович.

Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года. В этом сезоне 27-летний форвард провел два матча и забил один гол.