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    Акинфеев перед матчем с «Оренбургом» подарил футболку нападающему соперника Деспотовичу

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев перед матчем второго тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1) вручил в подарок свою футболку нападающему оренбуржцев Джордже Деспотовичу.

    Как сообщил в инстаграме серб, он просил об этом россиянина еще три месяца назад.

    «Лучший человек и один из лучших вратарей в мире! Три месяца назад спрашивал у него футболку, но тогда он забыл ее на игру. Вчера перед матчем он мне ее дал.

    Он – легенда! Спасибо. Вчера в концовке он вытащил команду, когда я вышел с ним один ни один. Браво», – написал Деспотович.

    • Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года. В этом сезоне 27-летний форвард провел два матча и забил один гол.

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    Источник: Инстаграм Джордже Деспотовича

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