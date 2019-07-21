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    Mundo Deportivo: «Бавария» предложила «Манчестер Сити» и «Барселоне» Алабу как часть сделок по Сане и Дембеле

    «Бавария» интересуется нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле и хавбеком «Манчестер Сити» Лероем Сане.

    По информации Mundo Deportivo, мюнхенцы предложили обоим клубам включить в сделку защитника Давида Алабу как часть платы за трансфер француза и немца.

    Австриец отказался продлевать контракт с «Баварией», рассчитанный до 2021 года, поэтому немецкий клуб хочет заработать на его продаже.

    Ранее сообщалось, что Алаба – приоритетная цель «Барселоны» на позицию левого защитника.

    • В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за «Баварию» 43 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.
    • Алаба перешел в мюнхенский клуб из молодежной команды «Аустрии» в 2008 году.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4

      zevskolosov 22 минуты назад

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      Рейтинг: +352

      GSmall 1 час назад

      Типо он будет поочередно играть ))))

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