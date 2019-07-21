Mundo Deportivo: «Бавария» предложила «Манчестер Сити» и «Барселоне» Алабу как часть сделок по Сане и Дембеле

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«Бавария» интересуется нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле и хавбеком «Манчестер Сити» Лероем Сане.
По информации Mundo Deportivo, мюнхенцы предложили обоим клубам включить в сделку защитника Давида Алабу как часть платы за трансфер француза и немца.
Австриец отказался продлевать контракт с «Баварией», рассчитанный до 2021 года, поэтому немецкий клуб хочет заработать на его продаже.
Ранее сообщалось, что Алаба – приоритетная цель «Барселоны» на позицию левого защитника.
- В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за «Баварию» 43 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.
- Алаба перешел в мюнхенский клуб из молодежной команды «Аустрии» в 2008 году.