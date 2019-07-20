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    Гризманн: «Когда перешел в «Барселону», позвонил отцу и рыдал от счастья»

    Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своих эмоциях после перехода из «Атлетико» в каталонский клуб.

    «Я позвонил отцу и рыдал в телефон от счастья. Это был фантастический момент. Знал, что все будет именно так. Это часть футбола. Меня любили в «Атлетико», и мой уход мог причинить кому-то боль. То же было и в «Реал Сосьедаде». Первый визит туда был тяжелым. Оба бывших клуба всегда будут в моем сердце. Там я выкладывался на максимум», – сказал Гризманн.

    • «Барса» объявила о переходе француза 12 июля.
    • Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
    • Нападающий выбрал себе 17-й игровой номер.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4643

      84aivengo 19 минут назад

      переходы между мадридом и барселоной просто так не проходят...

      0
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      Рейтинг: +541

      Валерий2705 26 минут назад

      Фаны Атлетико, о души оторут над тобой, если ты туда приедешь в качестве запасного, что очень может быть.

      0
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