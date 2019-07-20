Гризманн: «Когда перешел в «Барселону», позвонил отцу и рыдал от счастья»

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своих эмоциях после перехода из «Атлетико» в каталонский клуб.

«Я позвонил отцу и рыдал в телефон от счастья. Это был фантастический момент. Знал, что все будет именно так. Это часть футбола. Меня любили в «Атлетико», и мой уход мог причинить кому-то боль. То же было и в «Реал Сосьедаде». Первый визит туда был тяжелым. Оба бывших клуба всегда будут в моем сердце. Там я выкладывался на максимум», – сказал Гризманн.