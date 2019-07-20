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    Гризманн: «В раздевалке «Барселоны» меня очень хорошо приняли»

    Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от первых дней пребывания в каталонском клубе.

    «Все отлично. Я хотел побыстрее выйти из отпуска и принять новый вызов. В раздевалке все меня очень хорошо приняли: игроки, тренеры и врачи. Пока мне все очень нравится. Надеюсь, скоро смогу обрести уверенность, чтобы быть собой и получать удовольствие», – сказал Гризманн.

    • «Барса» объявила о переходе Гризманна из «Атлетико» 12 июля.
    • Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
    • Нападающий выбрал себе 17-й игровой номер.

    Источник: Marca

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