Гризманн: «В раздевалке «Барселоны» меня очень хорошо приняли»

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от первых дней пребывания в каталонском клубе.
«Все отлично. Я хотел побыстрее выйти из отпуска и принять новый вызов. В раздевалке все меня очень хорошо приняли: игроки, тренеры и врачи. Пока мне все очень нравится. Надеюсь, скоро смогу обрести уверенность, чтобы быть собой и получать удовольствие», – сказал Гризманн.
- «Барса» объявила о переходе Гризманна из «Атлетико» 12 июля.
- Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
- Нападающий выбрал себе 17-й игровой номер.