Гризманн: «В раздевалке «Барселоны» меня очень хорошо приняли»

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от первых дней пребывания в каталонском клубе.

«Все отлично. Я хотел побыстрее выйти из отпуска и принять новый вызов. В раздевалке все меня очень хорошо приняли: игроки, тренеры и врачи. Пока мне все очень нравится. Надеюсь, скоро смогу обрести уверенность, чтобы быть собой и получать удовольствие», – сказал Гризманн.