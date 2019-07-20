The Telegraph: Де Хеа после подписания нового контракта с «МЮ» станет самым высокооплачиваемым вратарем мира

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с вратарем Давидом Де Хеа, сообщает The Telegraph.
По информации источника, стороны согласовали новый шестилетний договор с зарплатой 21,7 миллиона евро в год.
Таким образом, после заключения соглашения испанец станет самым высокооплачиваемым голкипером мира.
Ожидается, что подписание всех необходимых документов пройдет после возвращения команды из США.
- 28-летний Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
- Всего в составе манкунианцев он провел 362 матча и пропустил 373 гола.
- Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.