The Telegraph: Де Хеа после подписания нового контракта с «МЮ» станет самым высокооплачиваемым вратарем мира

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с вратарем Давидом Де Хеа, сообщает The Telegraph.

По информации источника, стороны согласовали новый шестилетний договор с зарплатой 21,7 миллиона евро в год.

Таким образом, после заключения соглашения испанец станет самым высокооплачиваемым голкипером мира.

Ожидается, что подписание всех необходимых документов пройдет после возвращения команды из США.