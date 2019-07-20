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    The Telegraph: Де Хеа после подписания нового контракта с «МЮ» станет самым высокооплачиваемым вратарем мира

    «Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с вратарем Давидом Де Хеа, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, стороны согласовали новый шестилетний договор с зарплатой 21,7 миллиона евро в год.

    Таким образом, после заключения соглашения испанец станет самым высокооплачиваемым голкипером мира.

    Ожидается, что подписание всех необходимых документов пройдет после возвращения команды из США.

    • 28-летний Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
    • Всего в составе манкунианцев он провел 362 матча и пропустил 373 гола.
    • Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.

    Источник: The Telegraph

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