Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

– Мы могли выиграть с большей разницей в счете, чем в один мяч. У нас было много моментов, у них два-три, включая тот удар после прострела в концовке, который мы, к сожалению, не остановили. Но к счастью, великолепно сыграл Акинфеев. В итоге мы выиграли, и только это имеет значение.

– У вас было очень интересное празднование гола. Что вы показывали?

– Это будто я готовлю. Если вы знаете такого баскетболиста, Джеймса Хардена, видели как он празднует гол в подобной манере.

– Первый тайм целиком остался за ЦСКА, во втором было сложнее. Переживали, что не удержите победу?

– Это правда. Мы забили два гола, контролировали ход встречи, но затем пропустили. В такой ситуации начинаешь нервничать. Мы попытались забить третий, чтобы избежать нервотрепки, чтобы нам стало проще в концовке. Увы, не получилось

– Что скажете про роскошный гол Сигурдссона?

– Да, это было очень красиво, Отрабатывали такое на тренировках, Гончаренко просил играть в одно касание.

– Трудно было психологически настроиться после поражения в Самаре на старте?

– Действительно, у нас было тяжелое вступление в сезон. В Самаре мы, к сожалению, проиграли, но сегодня набрали три очка, реабилитировались за ту неудачу.