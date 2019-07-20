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    Влашич – после матча с «Оренбургом»: «Удар в концовке мы не остановили, но Акинфеев великолепно сыграл»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

    – Мы могли выиграть с большей разницей в счете, чем в один мяч. У нас было много моментов, у них два-три, включая тот удар после прострела в концовке, который мы, к сожалению, не остановили. Но к счастью, великолепно сыграл Акинфеев. В итоге мы выиграли, и только это имеет значение.

    – У вас было очень интересное празднование гола. Что вы показывали?

    – Это будто я готовлю. Если вы знаете такого баскетболиста, Джеймса Хардена, видели как он празднует гол в подобной манере.

    – Первый тайм целиком остался за ЦСКА, во втором было сложнее. Переживали, что не удержите победу?

    – Это правда. Мы забили два гола, контролировали ход встречи, но затем пропустили. В такой ситуации начинаешь нервничать. Мы попытались забить третий, чтобы избежать нервотрепки, чтобы нам стало проще в концовке. Увы, не получилось

    – Что скажете про роскошный гол Сигурдссона?

    – Да, это было очень красиво, Отрабатывали такое на тренировках, Гончаренко просил играть в одно касание.

    – Трудно было психологически настроиться после поражения в Самаре на старте?

    – Действительно, у нас было тяжелое вступление в сезон. В Самаре мы, к сожалению, проиграли, но сегодня набрали три очка, реабилитировались за ту неудачу.

    • Влашич признан лучшим игроком встречи.
    • ЦСКА проиграл матч прошлого тура против «Крыльев» (0:2).
    • В следующем туре команда Виктора Гончаренко сыграет с «Локомотивом».

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.07.2019 23:15
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