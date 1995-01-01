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    Влашич: «Много работаем над тем, чтобы наша игра улучшилась»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

    «Это был очень трудный матч. Мы долго не могли забить. Большую часть первого тайма счет не был открыт. Несмотря на то что мы забили два гола, «Оренбург» смог отыграть один мяч. Это привело к определенным трудностям. У нас было еще несколько шансов, чтобы отличиться, но не получилось. Конечно, нужно еще отметить сейв Акинфеева в конце встречи.

    Мы выглядели лучше, чем в прошлом туре против «Крыльев Советов». Мы много работаем над тем, чтобы наша игра улучшалась», – сказал Влашич.

    • Влашич признан лучшим игроком встречи.
    • ЦСКА проиграл матч прошлого тура против «Крыльев» (0:2).
    • В следующем туре команда Виктора Гончаренко сыграет с «Локомотивом».

    Источник: «Матч ТВ»

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