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    «Рома» объявила о переходе Верету

    «Рома» на своем официальном сайте объявила о переходе из «Фиорентины» полузащитника Жордана Верету.

    Римляне подписали с 26-летним игроком контракт сроком до июня 2024 года. Сезон-2019/20 француз проведет в «Роме» на правах аренды стоимостью 1 миллион евро, по истечении которой клуб будет обязан выкупить его за 16 миллионов.

    Также флорентийский клуб может получить еще 2 миллиона евро в качестве бонусов за различные достижения Верету и «Ромы».

    В прошлой кампании хавбек провел за «Фиорентину» 37 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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