«Рома» объявила о переходе Верету

«Рома» на своем официальном сайте объявила о переходе из «Фиорентины» полузащитника Жордана Верету.

Римляне подписали с 26-летним игроком контракт сроком до июня 2024 года. Сезон-2019/20 француз проведет в «Роме» на правах аренды стоимостью 1 миллион евро, по истечении которой клуб будет обязан выкупить его за 16 миллионов.

Также флорентийский клуб может получить еще 2 миллиона евро в качестве бонусов за различные достижения Верету и «Ромы».

В прошлой кампании хавбек провел за «Фиорентину» 37 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.