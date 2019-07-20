Симеоне – об уходе Гризманна: «Ценю то, что он сделал для «Атлетико» за пять лет. Я его очень люблю»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу перехода экс-нападающего команды Антуана Гризманна в «Барселону».

В июле каталонцы приобрели француза у мадридского клуба за 120 миллионов евро.

«Я действительно ценю то, что Гризманн сделал за эти пять в «Атлетико». Это важный момент в его карьере, и он переходит в необычный клуб. Я много с ним общался и благодарен тем, кто играл в нашей команде.

Когда он пришел в «Атлетико», он сыграл большую роль. А он перешел за 25 миллионов евро. Я сказал Антуану, что он должен играть в центре и забивать больше голов, что он понял и сделал. Как тренер, я доволен тем, как он это сделал.

Я очень сильно его люблю, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей. Если он сохранит свой ритм, он проведет хороший следующий сезон», – сказал Симеоне.