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    Симеоне – об уходе Гризманна: «Ценю то, что он сделал для «Атлетико» за пять лет. Я его очень люблю»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу перехода экс-нападающего команды Антуана Гризманна в «Барселону».

    В июле каталонцы приобрели француза у мадридского клуба за 120 миллионов евро.

    «Я действительно ценю то, что Гризманн сделал за эти пять в «Атлетико». Это важный момент в его карьере, и он переходит в необычный клуб. Я много с ним общался и благодарен тем, кто играл в нашей команде.

    Когда он пришел в «Атлетико», он сыграл большую роль. А он перешел за 25 миллионов евро. Я сказал Антуану, что он должен играть в центре и забивать больше голов, что он понял и сделал. Как тренер, я доволен тем, как он это сделал.

    Я очень сильно его люблю, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей. Если он сохранит свой ритм, он проведет хороший следующий сезон», – сказал Симеоне.

    • Гризманн перешел в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» в 2014 году.
    • В составе мадридского клуба форвард сыграл 257 матчей, забил 133 гола, сделал 50 результативных передач, выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Marca

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