Покеттино: «Остался в «Тоттенхэме», потому что некрасиво уходить побежденным»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино объяснил свое решение остаться в лондонском клубе.

«Мысли об уходе в любой момент могут появиться у вас в голове. Никогда нельзя все знать наверняка. Если бы мы выиграли Лигу чемпионов, то, возможно, я покинул бы клуб. Однако после поражения я решил, что некрасиво уходить побежденным», – сказал Покеттино.