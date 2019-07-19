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    Покеттино: «Остался в «Тоттенхэме», потому что некрасиво уходить побежденным»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино объяснил свое решение остаться в лондонском клубе.

    «Мысли об уходе в любой момент могут появиться у вас в голове. Никогда нельзя все знать наверняка. Если бы мы выиграли Лигу чемпионов, то, возможно, я покинул бы клуб. Однако после поражения я решил, что некрасиво уходить побежденным», – сказал Покеттино.

    • Аргентинский специалист возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Покеттино пока не выиграл ни одного трофея в тренерской карьере.

    Источник: The Telegraph

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